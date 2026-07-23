全民權證／聯電 選價內外15%

聯電（2303）受惠成熟製程需求持續改善，22奈米、Wi-Fi、MCU、LCD控制器與電源管理IC等應用拉貨動能升溫，帶動8吋與12吋稼動率同步回升。法人看好聯電後市營運，主要因其成長重心由傳統成熟製程，延伸至特殊製程、異質整合平台及矽光子解決方案，後續營運持續看佳。

法人分析，聯電第2季稼動率持續季增，營運改善乃因成熟製程需求由過去低迷庫存循環，逐步轉向多點復甦。通訊領域方面，網通、顯示驅動IC、影像訊號處理器需求回升，帶動12吋22奈米與28奈米產能利用率提升。權證發行商表示，看好聯電的投資人，可挑選價內外15%以內，有效天期100天以上的權證介入。（凱基證券提供）

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