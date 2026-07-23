聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／川湖 押逾200天
AI伺服器需求持續爆發，帶動高階導軌大廠川湖（2059）營運動能強勁。隨著通用型伺服器回溫及新一代AI架構導入，市場看好川湖憑藉技術與市占率優勢，中長期營運將持續走高。
法人指出，川湖在伺服器導軌領域深耕多年，專利布局完整，高階產品出貨比重提升大幅優化毛利表現；海外市場方面，美國廠持續推進認證與量產，有利於就近服務北美雲端服務供應商（CSP）大廠，後市成長動能充沛。
受到績效與題材雙重加持，川湖股價表現亮眼。權證發行商建議，看好川湖後續行情的投資人，可挑選價外20％至價內10%、有效天期200天以上的長天期權證。（永豐金證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。