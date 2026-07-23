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南亞科、旺宏 權證挑長天期

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

隨著全球AI伺服器需求持續擴張，加上消費性電子產品市況復甦，記憶體產業迎來新一輪成長周期。DRAM大廠南亞科（2408）、非揮發性記憶體（NVRAM）指標廠旺宏（2337）近期營運展現強勁動能，業績雙雙繳出優異成績單，吸引市場資金高度關注。

法人指出，受惠於三大原廠將產能優先排至高頻寬記憶體（HBM）與DDR5，導致標準型DRAM與傳統Flash供給偏緊。南亞科受惠於DDR4及DDR5出貨比重提升、報價逐季上揚，上半年營收達新台幣1,316.36億元，年增逾六倍；上半年每股純益（EPS）達23.07元，擺脫去年同期虧損陰霾，繳出亮眼財報。

旺宏則在NOR Flash與ROM市場逐步擺脫去庫存陰霾，隨著車用電子、工業控制及消費性終端需求逐漸回溫，上半年營收295.93億元、年增128.76％，不僅創同期新高，更已超越去年全年營收。

市場預期，雙雄在產能配置優化與產品單價（ASP）提升雙重拉抬下，中長線基本面吃香。在基本面利多與題材加持下，南亞科與旺宏股價近期雙雙呈現回溫，22日皆收漲停板，記憶體族群再次成為市場關注焦點。

權證發行商建議，看好南亞科、旺宏後市股價表現的投資人，可選擇價內外15％內、剩餘日期150天以上的認購權證靈活操作，參與記憶體回升行情。

南亞科 旺宏 南亞

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