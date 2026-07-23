聯發科、緯穎 權證四檔聚光

市場看好Google母公司Alphabet財報，普遍預期將釋出正面訊息，同時關注Google新一代自研晶片（ASIC）Google TPU進展，不僅推升供應鏈聯發科（2454）股價，也帶動ASIC族群走揚，包括緯穎（6669）昨（22）日亮燈漲停，相關權證同受矚目。

法人分析，聯發科耕耘ASIC市場已久，今年起逐步見到成果，並可望在明、後年明顯貢獻營收，除了Google以外，也將增加新的ASIC客戶。隨ASIC占營收比重提升，以及平均單價（ASP）的提高，預估2028年AI相關營收將超越消費性電子應用。

同時，輝達（NVIDIA）也宣布與微軟、聯發科合作推出RTX Spark晶片，將AI的發展從作業系統端連結AI應用，預期將帶動AI PC的出貨。

緯穎部分，其6月營收呈現月增與年增的雙增態勢，主因在於美系客戶的ASIC放量。法人分析，緯穎美系客戶的氣冷版本已逐步放量，預估水冷版本也將在第4季開始出貨，而水冷版本不僅平均銷售單價更高，緯穎的組裝市占率也更高。至於在GPU平台部分，隨AMD Helios整機櫃出貨量提升，包括緯穎等組裝廠優先受惠，明年也將進入更明顯的成長階段。

法人認為，不管是ASIC、GPU AI伺服器，都隨新產品的推出，因規格提升，帶動ASP成長，有利組裝廠的毛利率及營業利益率表現。且目前通用型伺服器隨AI代理時代來臨，出貨也較預期為佳，帶動組裝廠的出貨動能持續。

權證發行商表示，投資人若看好緯穎、聯發科後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期三個月以上的權證參與，以小金搏大利。