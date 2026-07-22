快訊

紐西蘭「非核共識」有變？亞太局勢不穩的衝擊

台灣男大學生在日本4度被逮！疑當詐團車手 騙2老婦1250萬日圓

LINE免費貼圖7款！LV精品款用到明年1月 諧音哏「熱到兔」ㄅ級分快下載

聽新聞
0:00 / 0:00

大立光又購地 法人看營運後市、估今年 EPS 上看近195元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

大立光（3008）再次公告，以5.6億元再次購入位於台中南屯工業區不動產，與上個月購置的不動產相距不到500公尺，此次不動產土地面積達1,247坪，建物面積達2,672坪。分析師表示，合計兩次不動產交易，大立光斥資11.89億元，取得土地面積2,708坪及建物面積4,203坪。連續兩個月頻繁出手購置工業用地，可以顯現出目前公司對於未來發展CPO業務的決心。

法人機構表示，對大立光發展CPO正面看待，主因為過去長期投入光學鏡頭的設計及生產，擁有模具精度控制、微米級組裝、自動化檢測等製程能力，可以延伸至CPO所需的光纖耦合對準技術。目前大立光已取得客戶正式規格，預計將於今年第3季底建置完試產線，待客戶驗證過後，最快於2027年中開始量產並貢獻營收。在手機本業部分，受惠於美系客戶新機拉貨、可變光圈及高階鏡頭規格升級，有助於營收及獲利持續增長，市場預估大立光今年營收為681.7億元，年增加11%，每股獲利上看194.9元。

大立光 營收 CPO

延伸閱讀

大立光擴產 再度獵地 斥資5.6億取得台中南屯土地建物

光通訊巨頭報喜 相關台鏈營運看增

攸泰看好2026年下半年營運

岳豐線材出貨 2027年放量

相關新聞

瑞昱、聯發科 權證認購悍

台積電法說會後，股價短暫拉回旋即反彈，主因法人給予的展望相當正向。近日在盤勢震盪之際，中長期買盤也開始挑選基本面佳的跌深股布局，此時企業法說會成為最佳指引。投資人可留意接下來的法說會，以相關權證短線操作。

友達、中光電 權證四檔發燒

下周將舉行法說的大廠，包括友達（2409）、中光電（5371）等。其中，友達具有轉型題材，以及搭上近來相當熱門的CPO順風車；中光電則是無人機概念股。市場預期法說會可望釋出利多消息，推升股價表現增溫，相關權證也受矚目。

穩懋利多 權證押逾三個月

台股在短線震盪之際，市場焦點轉向基本面，而即將召開法說會的公司，備受市場關注，其中，24日將召開法說會的穩懋（3105），市場普遍看好其下半年營運前景，權證券商建議，可利用中長天期等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

全民權證／ 南亞 選價內外10%

南亞（1303）第2季營收呈現年增、季增態勢，表現優於預期。法人看好南亞電子材料受惠AI推升高階材料需求，電路板領域產品價格全面上漲，漲價潮擴散至中階與基礎材料；化工事業受惠低價庫存利益，聚酯事業則在市況改善與電子用膜材發展，並已轉虧為盈。

全民權證／ 勤誠 瞄準逾150天

勤誠（8210）6月營收月增29%，優於市場預估。法人表示，5月以來，AWS對ASIC伺服器機殼訂單明顯增長，並因HGX伺服器機殼比重較高有利產品組合，上修勤誠第2季毛利率至31.8%，每股純益（EPS）上調至11.3元，季增6%。

全民權證／ 台積電 二檔火熱

台股昨（21）日報復性強彈，台積電（2330）躍居反彈領頭羊角色，在市場買盤大舉搶進下，終場股價大漲90元、收2,410元，連二漲，即將領先挑戰月線2,418元反壓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。