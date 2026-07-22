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全民權證／ 勤誠 瞄準逾150天
勤誠（8210）6月營收月增29%，優於市場預估。法人表示，5月以來，AWS對ASIC伺服器機殼訂單明顯增長，並因HGX伺服器機殼比重較高有利產品組合，上修勤誠第2季毛利率至31.8%，每股純益（EPS）上調至11.3元，季增6%。
受惠AWS T3 PDS機櫃將於下半年放量，將帶動勤誠第3季ASIC伺服器機殼營收季增；CSP客戶強勁需求也拉升HGX伺服器營收，因此，市場上修勤誠第3季營收季增20%至93.9億元，且受惠於兩大CSP客戶的HGX訂單優於預期，預估第3季毛利率31.4%，EPS上修至13.4元、季增19%，全年EPS上修至50.8元，年增75%。
權證券商建議，看好勤誠後市的投資人，可利用價內外10%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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