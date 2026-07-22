全民權證／ 台積電 二檔火熱

台股昨（21）日報復性強彈，台積電（2330）躍居反彈領頭羊角色，在市場買盤大舉搶進下，終場股價大漲90元、收2,410元，連二漲，即將領先挑戰月線2,418元反壓。

台積電日前法說釋出正向利多，內外資法人除了給予「買進」、「優於大盤」的評級外，更紛紛上調目標價。目前最高為麥格理證券的4,200元，其次為花旗的3,800元，排名第三的則是瑞銀的3,650元。

隨內外資法人一片看好，台積電股價在這波大盤回檔修正的走勢中不但相對抗跌，更領先於20日就已止跌轉彈，21日再漲3.8%，表現強勢。權證發行商建議，看好台積電後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%內，距到期日逾三個月以上的相關認購權證進行布局。（台新證券提供）

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