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全民權證／ 台積電 二檔火熱

經濟日報／ 記者魏興中整理

台股昨（21）日報復性強彈，台積電（2330）躍居反彈領頭羊角色，在市場買盤大舉搶進下，終場股價大漲90元、收2,410元，連二漲，即將領先挑戰月線2,418元反壓。

台積電日前法說釋出正向利多，內外資法人除了給予「買進」、「優於大盤」的評級外，更紛紛上調目標價。目前最高為麥格理證券的4,200元，其次為花旗的3,800元，排名第三的則是瑞銀的3,650元。

隨內外資法人一片看好，台積電股價在這波大盤回檔修正的走勢中不但相對抗跌，更領先於20日就已止跌轉彈，21日再漲3.8%，表現強勢。權證發行商建議，看好台積電後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%內，距到期日逾三個月以上的相關認購權證進行布局。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台積電 花旗 權證

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瑞昱、聯發科 權證認購悍

台積電法說會後，股價短暫拉回旋即反彈，主因法人給予的展望相當正向。近日在盤勢震盪之際，中長期買盤也開始挑選基本面佳的跌深股布局，此時企業法說會成為最佳指引。投資人可留意接下來的法說會，以相關權證短線操作。

友達、中光電 權證四檔發燒

下周將舉行法說的大廠，包括友達（2409）、中光電（5371）等。其中，友達具有轉型題材，以及搭上近來相當熱門的CPO順風車；中光電則是無人機概念股。市場預期法說會可望釋出利多消息，推升股價表現增溫，相關權證也受矚目。

穩懋利多 權證押逾三個月

台股在短線震盪之際，市場焦點轉向基本面，而即將召開法說會的公司，備受市場關注，其中，24日將召開法說會的穩懋（3105），市場普遍看好其下半年營運前景，權證券商建議，可利用中長天期等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

全民權證／ 南亞 選價內外10%

南亞（1303）第2季營收呈現年增、季增態勢，表現優於預期。法人看好南亞電子材料受惠AI推升高階材料需求，電路板領域產品價格全面上漲，漲價潮擴散至中階與基礎材料；化工事業受惠低價庫存利益，聚酯事業則在市況改善與電子用膜材發展，並已轉虧為盈。

全民權證／ 勤誠 瞄準逾150天

勤誠（8210）6月營收月增29%，優於市場預估。法人表示，5月以來，AWS對ASIC伺服器機殼訂單明顯增長，並因HGX伺服器機殼比重較高有利產品組合，上修勤誠第2季毛利率至31.8%，每股純益（EPS）上調至11.3元，季增6%。

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