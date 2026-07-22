全民權證／ 南亞 選價內外10%

台積電法說會後，股價短暫拉回旋即反彈，主因法人給予的展望相當正向。近日在盤勢震盪之際，中長期買盤也開始挑選基本面佳的跌深股布局，此時企業法說會成為最佳指引。投資人可留意接下來的法說會，以相關權證短線操作。

2026-07-22 00:56