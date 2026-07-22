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全民權證／ 南亞 選價內外10%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

南亞（1303）第2季營收呈現年增、季增態勢，表現優於預期。法人看好南亞電子材料受惠AI推升高階材料需求，電路板領域產品價格全面上漲，漲價潮擴散至中階與基礎材料；化工事業受惠低價庫存利益，聚酯事業則在市況改善與電子用膜材發展，並已轉虧為盈。

法人分析，展望第3季，預計整體電子材料平均價格可望再調漲一成以上，且目前各產線開動率接近滿載， M8、M9材料下半年進入量產階段，為本業營運的核心成長動能。轉投資南亞科與台塑化持續貢獻，南亞本業與業外同步帶動獲利攀升。

權證發行商表示，看好南亞後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期150天以上的權證介入，參與個股行情。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

南亞 南亞科 權證

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