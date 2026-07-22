穩懋利多 權證押逾三個月

台股在短線震盪之際，市場焦點轉向基本面，而即將召開法說會的公司，備受市場關注，其中，24日將召開法說會的穩懋（3105），市場普遍看好其下半年營運前景，權證券商建議，可利用中長天期等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

穩懋第2季提前進入手機零組件備貨期，記憶體缺貨市況對中高階手機影響不如低階，使蜂巢式網路（Cellular）產品需求持續回升；基礎設施（Infra.）在航太衛星、5G基建等應用上，客戶組成日趨多元化，包含商用潛力可期的低軌衛星手機通訊需求與未來更高頻段導入領域。

光通的布局也從第2季開始見到客戶小量提升，因毛利率較高的產品成長速度較快、占比攀升，市場調高毛利率預估至28.3%，上調營業淨利預估116.8%至7.2億元、季增67%，稅後純益預估為6.2億元、季增38.2%，每股純益（EPS）1.5元，本業營運為近四年新高。

分析師指出，穩懋今年營運將受惠Wi-Fi產品升級與基礎設施產品應用擴增，光學應用又由手機3D感測延伸至光通訊傳輸領域，包含用於資料中心的遠距傳輸與短距離產品，因此，調高整體營收預估至219.6億元、年增32%，受產品組合續轉佳影響，預估毛利率由去年的24.2%上升至29.3%，營業淨利預估為32.2億元，調升稅後純益預估至27.7億元，EPS上看7元，獲利為近五年新高。

看好穩懋後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期90天以上的權證靈活操作。