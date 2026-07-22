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友達、中光電 權證四檔發燒

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

下周將舉行法說的大廠，包括友達（2409）、中光電（5371）等。其中，友達具有轉型題材，以及搭上近來相當熱門的CPO順風車；中光電則是無人機概念股。市場預期法說會可望釋出利多消息，推升股價表現增溫，相關權證也受矚目。

法人表示，友達轉型至車用（Mobility Solution）、 垂直場域（Vertical Solution） 實際成效已顯現，同時持續尋求切入新領域，近期更以MicroLED CPO模組的發展最具想像空間。其中，車用領域動能主要來自中國大陸市場，隨當地政府補貼政策，以及新車陸續上市，大陸汽車市場景氣轉佳。垂直領域應用上，則有包括零售、醫療等解決方案新標案開始貢獻營收。

由於MicroLED CPO模組可用於 AI server rack 間的短距離傳輸，相關題材帶動友達受到關注。法人分析，友達與光通訊大廠合作開發，由集團成員富采、鼎元分別提供發射元件、接收元件，友達本身則負責系統整合。雖然 MicroLED CPO 模組發展尚處於早期開發階段，對今年營收貢獻有限，不過長線營收成長想像空間可期。

至於正在審議中的無人機特別條例，也帶動近來無人機相關個股活蹦亂跳，昨（21）日多檔個股漲停，中光電也有6.8%的漲幅。市場普遍認為商機落實可能性高，同時在近來地緣政治、各國紛紛調高國防預算下，看好無人機產業的長線發展空間。法人分析，中光電已計畫年底前將擴大無人機產能，並將增加固定翼機種，為無人機特別條例草案的主要受惠者。

權證發行商表示，投資人若看好友達與中光電後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期四個月以上的權證參與，以小金搏大利。

中光電 友達 CPO

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