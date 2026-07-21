台積電傳漲價、ADR大漲 台指期夜盤再反彈

台指期夜盤21日開盤時，在美股電子盤漲勢擴大中，以44,573點、上漲198點開出後，在多頭氣勢延續下，儘管一度壓回至44,414點，但傳出台積電（2330）先進、成熟製程將漲價，ADR大漲逾3%，吸引人氣進一步回流，盤勢呈陡角度上攻走勢，最高來到44,718點、上漲343點，而截至晚間約21點，指數約在44,641點、上漲266點。

21日美股電子盤焦點，在於日媒傳出台積電計劃在2027年將先進製程與成熟製程的晶片代工服務價格全面調漲10%，台積電並已預留幾個月時間讓客戶進行準備調整中，台積電ADR大漲逾3%，連帶美光（Micron）上漲逾6%、英特爾（Intel）反彈逾5%、AMD上漲逾4%、博通也上漲逾3%，那斯達克電子盤震盪走強；另一方面，由於中東緊張情勢依舊，布蘭特原油反彈逾1%、並再次站上90美元大關，WTI也上漲逾1%，白銀一度勁揚約4%、銅上漲約3%，黃金、美元、美債殖利率也同步反彈下，也牽動台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,433元、上漲13元附近遊走，電子期上漲0.88%，半導體期上漲1.09%，中型100期貨指數上漲0.49%。

市場專家建議，就技術面來說，21日台股多頭強勢發動報復性反擊，大盤開高走高拉出一根實體長紅K棒，一舉站上季線與5日均線，展現扭轉本波跌勢的強烈企圖，但成交量不到9,000億元，屬於標準的量價背離狀態，由於5日線未來兩個交易日的扣抵值仍處相對高位，暗示短線上5日均線將維持下彎，近日多頭若無法補量至月均量水準（目前約1.19兆元），5日均線有可能得而復失，並向下回測季線附近，而後待扣抵值降低使5日均線走平，屆時多頭若能帶量表態突破，反彈走勢將有望進一步向上延伸，進而挑戰頸線關鍵壓力44,454點。