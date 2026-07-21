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期貨商論壇／原油期 伺機布局
上周國際原油市場呈現劇烈震盪且強勢收高格局，盤面核心驅動力完全由中東地緣政治風險主導。從供給端數據觀察，極端衝突已對原油運輸造成直接衝擊，隨美軍連續多日對伊朗發動新一輪空襲，荷莫茲海峽原油運量顯著萎縮，其七日移動平均運量由原先每日約940萬桶，大幅驟降至約550萬桶。
然而，在地緣風險溢價下，油價上行空間仍面臨基本面牽制。EIA公布的數據顯示，美國餾分油庫存大幅增加，釋放出終端需求轉弱的訊號；與此同時，中國總體經濟需求疲軟，以及高油價環境對全球消費動能的潛在抑制作用，引發市場在短線連續上漲後的獲利了結賣壓。
總結來看，當前原油市場呈現「供給衝擊」與「需求牽制」的多空拉鋸，地緣風險溢價已成為定價的絕對主導力量。
短期內，中東戰局與美國後續的封鎖力度，將是牽動油市波動與全球通膨路徑的最關鍵變數。對於有意輕鬆參與原油行情的投資人，可參考期元大S&P石油（00642U）、期街口布蘭特正2或期元大S&P原油反1等相關ETF ，依據後續盤勢變化進行靈活布局。（永豐期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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