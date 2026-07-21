期貨商論壇／台指期 謹慎操作

台股昨（21）日在台積電（2330）、聯發科等電子權值股領軍下展開強勁反彈，指數開高走高，盤中買盤持續回流，尾盤更在台積電大單拉抬下，台指期以當日最高點44,404點作收，大漲逾1,700點，收復部分失土。

不過，若回顧上周五台股一度重挫近2,900點，昨日反彈雖舒緩市場恐慌情緒，但短線仍宜先視為跌深後的技術性反彈，而非趨勢全面翻多，畢竟先前市場因獲利了結及風險情緒升高而出現急跌，目前仍需時間消化上檔賣壓與套牢籌碼。

籌碼面方面，雖外資空方力道較先前減弱，但整體空單水位仍偏高，後續是否持續回補，將是觀察市場信心能否進一步回穩的重要指標，接下來的觀察重點，若後續成交量能配合，並有效收復短期均線反壓，有助市場信心進一步回升，反之，若指數無法突破均線壓力，則仍須提防反彈後再度測試低點的可能。

操作上，建議投資人保持審慎，留意5日線與季線攻防、外資籌碼變化及美股財報結果，在確認明確止穩訊號出現前，保留資金運用彈性並控管部位風險。（凱基期貨提供）

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