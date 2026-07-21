聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／台指期 謹慎操作

經濟日報／ 記者周克威整理

台股昨（21）日在台積電（2330）、聯發科等電子權值股領軍下展開強勁反彈，指數開高走高，盤中買盤持續回流，尾盤更在台積電大單拉抬下，台指期以當日最高點44,404點作收，大漲逾1,700點，收復部分失土。

不過，若回顧上周五台股一度重挫近2,900點，昨日反彈雖舒緩市場恐慌情緒，但短線仍宜先視為跌深後的技術性反彈，而非趨勢全面翻多，畢竟先前市場因獲利了結及風險情緒升高而出現急跌，目前仍需時間消化上檔賣壓與套牢籌碼。

籌碼面方面，雖外資空方力道較先前減弱，但整體空單水位仍偏高，後續是否持續回補，將是觀察市場信心能否進一步回穩的重要指標，接下來的觀察重點，若後續成交量能配合，並有效收復短期均線反壓，有助市場信心進一步回升，反之，若指數無法突破均線壓力，則仍須提防反彈後再度測試低點的可能。

操作上，建議投資人保持審慎，留意5日線與季線攻防、外資籌碼變化及美股財報結果，在確認明確止穩訊號出現前，保留資金運用彈性並控管部位風險。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台指期 聯發科 台股

延伸閱讀

期貨商論壇／台指期 謹慎操作

台指期 外資減碼空單

台股狂飆1783點創史上最大漲點！00891經理人：無量反彈顯謹慎 分批布局半導體ETF更穩健

台積電不再獨撐！國巨成交值衝第二、聯電量價雙料季軍 聯發科攻漲停

相關新聞

台積電傳漲價、ADR大漲 台指期夜盤再反彈

台指期夜盤21日開盤時，在美股電子盤漲勢擴大中，以44,573點、上漲198點開出後，在多頭氣勢延續下，儘管一度壓回至44,414點，但傳出台積電（2330）先進、成熟製程將漲價，ADR大漲逾3%，吸引人氣進一步回流，盤勢呈陡角度上攻走勢，最高來到44,718點、上漲343點，而截至晚間約21點，指數約在44,641點、上漲266點。

瑞昱、聯發科 權證認購悍

台積電法說會後，股價短暫拉回旋即反彈，主因法人給予的展望相當正向。近日在盤勢震盪之際，中長期買盤也開始挑選基本面佳的跌深股布局，此時企業法說會成為最佳指引。投資人可留意接下來的法說會，以相關權證短線操作。

友達、中光電 權證四檔發燒

下周將舉行法說的大廠，包括友達（2409）、中光電（5371）等。其中，友達具有轉型題材，以及搭上近來相當熱門的CPO順風車；中光電則是無人機概念股。市場預期法說會可望釋出利多消息，推升股價表現增溫，相關權證也受矚目。

穩懋利多 權證押逾三個月

台股在短線震盪之際，市場焦點轉向基本面，而即將召開法說會的公司，備受市場關注，其中，24日將召開法說會的穩懋（3105），市場普遍看好其下半年營運前景，權證券商建議，可利用中長天期等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

全民權證／ 南亞 選價內外10%

南亞（1303）第2季營收呈現年增、季增態勢，表現優於預期。法人看好南亞電子材料受惠AI推升高階材料需求，電路板領域產品價格全面上漲，漲價潮擴散至中階與基礎材料；化工事業受惠低價庫存利益，聚酯事業則在市況改善與電子用膜材發展，並已轉虧為盈。

全民權證／ 勤誠 瞄準逾150天

勤誠（8210）6月營收月增29%，優於市場預估。法人表示，5月以來，AWS對ASIC伺服器機殼訂單明顯增長，並因HGX伺服器機殼比重較高有利產品組合，上修勤誠第2季毛利率至31.8%，每股純益（EPS）上調至11.3元，季增6%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。