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台指期 觀望氣氛濃

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 記者曾原信／攝影
台股示意圖。 記者曾原信／攝影

台股昨（21）日上漲1,783點，收在全日最高點44,232 點，寫下史上最大收盤漲點；台指期則上漲1,715點收44,377點，正價差144.13點。期貨商表示，鑑於市場不確定性與觀望氣氛仍濃，後續能否轉為實質止穩，需密切關注韓國股市的續航力、外資籌碼走向及期貨空單清算幅度。

加權指數隨權王、股王同步強彈，高價股族群成為盤面最強攻擊部隊，顯示AI、高速運算及高階晶片題材重新吸引資金回流，終場指數上漲1,783點，收在全日最高點44,232點。

台指期上漲1,715點收44,377點，三大法人淨空單減少1,200口至1,717口，其中外資淨空單增加153口至78,490口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4,827口至4,272口。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點，7月第四周周三結算的買權最大OI落在45,500點，賣權最大OI落在40,200點；外資台指期買權淨金額-0.44億元、賣權淨金額1.07億元。

整體來說，昨日行情應定調為極端恐慌後的「超跌反彈」，鑑於市場不確定性與觀望氣氛仍濃，操作上，切勿因長紅而盲目追高，建議嚴控部位，靜待實質買盤的連續性表態。

群益期貨（6024）表示，近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為一千餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，賣權OI增量積極布局，目前選擇權偏向區間保守。目前外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選保守看待，整體籌碼面呈現保守。

台新期貨認為，台指期昨日呈開高走高格局，在權值同步上漲帶動下，指數盤中一路震盪走高，接連突破44,000點、季線之上，終場以長紅K棒作收，終止日K連二黑。目前指數雖然暫時止跌回穩，但量能未見明顯放大，短線在完全站穩季線前，預期維持震盪走勢。

台指期 期貨 續航力

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