瑞昱、聯發科 權證認購悍

今日主題 台積電法說會後，股價短暫拉回旋即反彈，主因法人給予的展望相當正向。近日在盤勢震盪之際，中長期買盤也開始挑選基本面佳的跌深股布局，此時企業法說會成為最佳指引。投資人可留意接下來的法說會，以相關權證短線操作。

台股昨（21）日強彈大漲，一舉收復44K與季線兩道大關。盤面個股漲多跌少，尤以即將舉行法說的個股最為強勢，例如將於30日舉行法說的瑞昱（2379）大漲6.2%，31日將舉行法說的聯發科（2454）亮燈強鎖漲停。

瑞昱股價自6月中下旬一度衝上970元歷史新高價後即拉回整理，直到昨日強勢大漲，股價才算暫時止跌回穩。由於MACD目前尚處零軸之上，顯示趨勢仍偏多，加上KD指標也低檔金叉向上，預示後續股價還有上漲空間可期。

基本面部分，大和資本認為，這波潛在的回檔應屬於季節性修正，且市場已部分反映。持續看好瑞昱的結構性前景，因其受惠於無線與有線通訊領域升級至Multi-G頻寬的多年升級周期，因此建議「買進」。

聯發科昨日股價開高震盪走高，午盤後即亮燈強鎖漲停，表現相當強勢亮眼，日K上呈現「破底翻」走勢。隨MACD綠色柱狀體開始收斂，KD指標也低檔向上黃金交叉，預示新一波多頭攻勢已悄然啟動。

外資伯恩斯坦（Bernstein）證券指出，由於AI需求與成長動能依然強勁，因此特別青睞聯發科，主因其在客製化 AI 晶片市場的市占率正快速擴張，因此給予「優於大盤」評等，目標價上看4,380元。

高盛證券則認為，聯發科自2027年起，AI客製化晶片（ASIC）的成長動能大幅增強，因此將其2027年的AI ASIC 營收預測由123億美元大增至203億美元，占總營收約49%。高盛建議「買進」聯發科，目標價更上看6,800元。

權證發行商建議，看好瑞昱、聯發科等「法說概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%內，距到期日超過四個月以上的相關認購權證為主，藉以放大槓桿利潤。