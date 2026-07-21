台燿自結6月獲利年增219%、EPS 3.06元 外資喊買 股價衝漲停

銅箔基板CCL廠商台燿（6274）公告自結6月歸屬母公司淨利約9億元，年增219.2%，每股純益為3.06元，美系外資預期CCL在第3季季底將二度調價，大升台燿目標價至2,860元，建議「買進」；台燿21日強彈，股價開高後衝上漲停1,235元鎖死。

台燿股價在6月22日盤中寫1,920元歷史新高，之後出現拉回，近期跌勢沈重，20日大跌45元收1,125元，盤中一度下滑至1,060元，從天價走跌以來高低價跌掉了860元，跌幅44.79%。

台燿因股價持續下跌遭列警示，依據證券櫃檯買賣中心通知辦理司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準， 公告6月自結獲利，單月歸屬母公司淨利約9億元，年增219.2%，單月每股純益3.06元。

美系外資最新「台灣銅箔基板（CCL）產業」的報告預期第3季季底高階CCL將二度調價，漲幅約10~15%；美系外資看好CCL廠毛利率與獲利表現將大幅優於市場預期，喊買台燿，目標價調高至2,860元。

台燿近期股價急跌到遭主管機關要求公告自結獲利，外資則是按讚喊買，大升目標價，21日早盤以1,230元開高後快速衝達漲停1,235元鎖死。