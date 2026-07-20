中東戰事再露曙光 台指期夜盤一度飆漲近千點

台指期夜盤20日開盤時，在美股電子盤走勢一度震盪中，以42,641點、下跌21點開出後，在短線賣壓已渲洩，盤勢快速反彈翻紅，加上中東戰事再傳曙光，布蘭特原油由漲轉跌，帶動買盤歸隊下，指數一度上衝至43,592點、大漲930點，截至晚間約21點，指數約在43,363點、上漲701點。

20日美股電子盤焦點，在於外電傳出美伊的調停方，已提議雙方停止打擊行動10天，以尋求恢復伊朗與美國臨時協議的途徑下，包括WTI、布蘭特等指標油價快速由紅翻黑，道瓊、那斯達克、標普電子盤應聲大漲，其中那斯達克一度勁揚逾300點，但隨後又傳出胡塞武裝宣布，為報復沙烏地阿拉伯對葉門首都的圍困，將對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，並呼籲支持者為所有情況並在各條戰線上做好準備中，國際油價跌勢又快速收斂，布蘭特油價甚至再由黑翻紅下，美股電子盤、黃金漲勢同步收斂，也牽動台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,368元、上漲39元附近遊走，電子期上漲2.19%，半導體期上漲1.86%，中型100期貨指數上漲1.39%。

市場專家建議，就技術面來說，20日台股回測42K大關，雖留下影線，但交易量再次回到1兆元以下，短線觀察能否出現帶量長紅或是多方缺口站回季線，才能落底反彈，否則將持續整理，下檔支撐暫看前低42K。