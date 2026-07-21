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全民權證／環球晶 兩檔聚焦
環球晶（6488）營運展現強勁復甦力道，受惠生成式AI、高頻寬記憶體（HBM）及先進封裝拉貨潮，12吋高階晶圓供不應求，加上晶圓大廠同步於下半年啟動漲價計畫，常規與高階晶圓報價看漲，驅使環球晶營收可望逐季攀升，產業基本面迎來結構性轉折點。
股價方面，在美國晶片法案百億補助與大廠長約加持下，環球晶今年股價漲幅驚人，數度創下波段新高。儘管短線因技術面回檔、漲幅大而波動加劇，但法人預期在下半年庫存去化、新一輪長約窗口開啟後，長線動能仍具備想像空間。
法人建議，環球晶股價波段大，可挑選價內外10％內、距到期日90天以上的認購權證參與行情。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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