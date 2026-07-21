全民權證／環球晶 兩檔聚焦

AI硬體需求並未放緩，全球雲端基礎設施與終端應用的投資力道強勁。AI伺服器大廠緯穎（6669）與跨足巨型資料中心的華碩（2357），近期在強勁的基本面支撐下，後市表現成為市場焦點。

2026-07-21 01:42