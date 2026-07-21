全民權證／台積 選逾100天

台積電（2330）昨（20）日上漲1.3%至2,320元。法人認為，台積電中長期樂觀態勢不變，惟市場期待過高，維持25倍本益比估值，目標價升至3,250元，評等為「強力買進」。

法人認為，台積電法說會最大亮點是今年資本支出上調14.8%至600~640億元，並宣布加碼投資美國1,000億元，規劃於亞利桑那州增建更多先進製程晶圓廠。另外，反映客戶需求較先前強勁，因此上修今年營運預估，預期全年營收達5.39兆元、年增41.5%，每股純益（EPS）108.05元。

權證發行商建議，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（台新證券提供）

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