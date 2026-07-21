全民權證／鴻海 挑價內外5%

自6月初股價率先回檔修正的鴻海（2317），近期在半年線附近似乎已有止穩跡象。技術面隨MACD綠色柱狀體持續萎縮，加上KD指標已領先低檔金叉向上，股價昨（20）日逆勢收紅，表現相對強勢。

法人指出，鴻海受惠於AI伺服器基礎設施建置浪潮，AI機櫃組裝市占維持四成以上，並藉垂直整合自製晶片以外約五成零組件拉升獲利，下半年Vera Rubin出貨與ASIC占比提升，營運能見度明朗。

蘋果首款折疊機將面市，作為獨家製造商的鴻海，備受關注，法人圈也紛紛給予「買進」或「優於大盤」評級。權證發行商建議，可挑選價內外5%內，距到期日逾三個月以上相關認購權證布局。（國泰證券提供）

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