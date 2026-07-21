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能源ETF 押四個月

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

國際油價近期受中東地緣政治風險與供給變數影響震盪，帶動能源相關ETF表現轉強，短線可留意期元大S&P石油（00642U）、期街口布蘭特正2（00715L）表現，相關權證可伺機操作，放大獲利空間。

法人指出，受到美伊衝突升級，以及伊朗揚言可能封鎖紅海石油運輸路線等消息影響，國際油價大漲。根據路透社報導，美伊雙方衝突持續升高，並有擴及周邊產油國的跡象。此外，美軍對伊朗境內橋樑及機場等設施發動攻擊，而伊朗則對科威特部分電力及海水淡化設施展開報復行動。

另外，伊朗表示，在美軍連續多日攻擊其軍事設施後，已對美國於中東地區的據點展開更多反制行動，包括首次直接攻擊敘利亞境內美軍相關設施。

根據石油諮詢公司指出，市場反應美伊衝突升級及基礎設施受損風險，推升近期油價走勢。市場同時關注，若未來中東地區油輪遭襲事件增加，可能進一步影響航運安全及拉升保險成本，進而牽動全球原油供應與運輸。

法人分析，近期美伊衝突有升溫跡象，戰火亦逐漸波及周邊地區的重要交通、能源及民生基礎設施。市場後續將持續關注衝突是否進一步擴散至中東主要產油國，以及石油生產設施與海運通道是否受到實質影響。

權證發行商建議，看好00642U、00715L等後市具操作空間的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過120天等條件為主。

油價 中東 伊朗

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