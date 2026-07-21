期貨商論壇／原油期 彈性布局

原油價格近一周大漲約15%，重新站上80美元大關，來到近一個月新高，主因地緣政治風險溢價快速升溫。本輪美軍對伊朗相關目標的打擊力道明顯較停火協議前更為猛烈，市場解讀美方可能採取「以戰逼和」策略，透過升高軍事壓力迫使伊朗回到談判桌。

然而，伊朗報復行動也同步擴大，使中東局勢進一步失控的風險升高。與此同時，胡塞武裝在紅海一帶的威脅持續干擾航運安全，市場開始重新評估中東與紅海能源運輸受阻的影響。

EIA數據顯示，美國總原油庫存與戰略石油儲備SPR均處於數十年低位，代表市場安全庫存墊已較過去薄弱；不過，最新一周商業原油庫存在連續下降後已出現止跌，主因來自出口減少、進口增加，以及煉廠原油需求放緩。

後續仍須密切關注中東衝突是否擴大，以及原油供應、紅海與荷莫茲海峽航運是否出現實質干擾。想進場參與能源行情，或是希望進行避險操作的投資人，都可善用期貨及選擇權工具進行彈性布局。（統一期貨提供）

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