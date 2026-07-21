期貨商論壇／台指期 謹慎操作

富邦期貨分析師曹富凱表示，台指期在經歷上周的恐慌性賣壓後，昨（20）日出現反彈走勢，盤中買盤積極進場，帶動指數由低點快速回升。市場情緒雖然仍偏謹慎，但從盤面結構觀察，短線已有部分止跌訊號浮現。

本波反彈首先來自於短線跌幅過大，市場累積大量空方部位，在價格快速滑落後，部分空單選擇獲利了結，推升指數反彈。此外，權值股龍頭台積電（2330）率先止穩，電子期貨同步轉強，也為整體市場帶來信心。由於電子權值股占台股權重極高，其表現往往成為觀察大盤方向的重要指標，當資金重新回流電子族群後，市場賣壓明顯減輕。

不過，目前仍將反彈視為跌深後的技術性修正，後續能否進一步轉為中期回升趨勢，仍須觀察幾項重要風險因素。首先，即是中東地緣政治緊張升溫；第二，中國AI領域再度出現重大變數。第三，市場開始留意AI產業龐大資本支出的效益問題。整體而言，投資人仍宜保持謹慎，後續須觀察指數能否站穩關鍵技術支撐。（富邦期貨提供）

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