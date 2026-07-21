台指期 外資減碼空單

台股昨（20）日下跌221點收42,449點，但台指期表現較為強勢，上漲37點收42,641點，正價差191.3點，且外資淨空單減少7,852口至78,337口。期貨商表示，目前指數持續位於季線之下震盪，加上短、中期均線下彎，在上檔沉重賣壓影響下，指數站回季線前，預期維持保守看待為主。

加權指數昨日早盤在低接買盤進場，以及部分跌深電子股反彈帶動下，指數一度大漲逾400點，重新站回43,000點，不過，由於前一交易日跌幅過大，上方仍累積不少套牢與減碼賣壓，加上融資部位持續調整，指數隨即由紅翻黑，終場收在42,449點，下跌221點。

期貨市場方面，台指期昨日呈開高走低格局，盤中雖然在台積電（2330）上漲支撐下，於平盤附近震盪，但仍不敵市場賣壓，再度失守43,000點，終場以黑K棒留下影線，上漲37點，收42,641點，正價差為191.3點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,391口至2,917口，其中外資淨空單減少7,852口至78,337口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,230口至555口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，買權OI大於賣權OI差距為四百餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權OI增量積極布局，目前選擇權空方略為表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在42,000點，賣權最大OI落在37,200點，7月第四周周三結算的買權最大OI落在46,000點，賣權最大OI落在40,200點；外資台指期買權淨金額-0.79億元、賣權淨金額1.67億元。

整體來說，在短線波動率急遽放大、籌碼尚未完全沉澱之前，指數預期將維持劇烈震盪格局；操作上，應嚴控整體部位槓桿，不宜於震盪中盲目摸底，後續須密切觀察外資現貨動向，以及大盤是否能拉出帶量長紅的實質止穩訊號，方具備重塑市場風險偏好的條件。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選保守看待，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股表現較為弱勢，但已來到前波高點處，短線等待反彈再偏保守操作。