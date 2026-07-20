緯穎Trainium 3初步量產 瑞銀看好下半年成長加速

ODM大廠緯穎（6669）20日在瑞銀報告支持下，一度強彈近5%，終場收盤價4,685元，上漲65元，漲幅1.41%，成交量1,338張。瑞銀於報告中指出，Trainium 3已於六月開始初步量產，下半年將持續放量，加上年底Helios機櫃開始出貨，下半年成長將持續增速。

瑞銀表示，第2季營收季增1%，主要是受到一般伺服器的記憶體轉為客戶委託代工（consignment）模式影響，導致營收成長幅度下降，但對於毛利率將會有正向影響。

針對下半年，瑞銀指出，在Trainium強勁放量下，加上一般伺服器的需求韌性將具延續性，第3季營收成長幅度有機會回到20%的水準，第4季也將持續成長，並且Trainium營收占比預估將會超過一半。而2027年，瑞銀更是大膽預測成長幅度有望上看七成，因此上修目標價，來到7,000元大關。