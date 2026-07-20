聽新聞
0:00 / 0:00
緯穎Trainium 3初步量產 瑞銀看好下半年成長加速
ODM大廠緯穎（6669）20日在瑞銀報告支持下，一度強彈近5%，終場收盤價4,685元，上漲65元，漲幅1.41%，成交量1,338張。瑞銀於報告中指出，Trainium 3已於六月開始初步量產，下半年將持續放量，加上年底Helios機櫃開始出貨，下半年成長將持續增速。
瑞銀表示，第2季營收季增1%，主要是受到一般伺服器的記憶體轉為客戶委託代工（consignment）模式影響，導致營收成長幅度下降，但對於毛利率將會有正向影響。
針對下半年，瑞銀指出，在Trainium強勁放量下，加上一般伺服器的需求韌性將具延續性，第3季營收成長幅度有機會回到20%的水準，第4季也將持續成長，並且Trainium營收占比預估將會超過一半。而2027年，瑞銀更是大膽預測成長幅度有望上看七成，因此上修目標價，來到7,000元大關。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。