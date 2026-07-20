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緯穎Trainium 3初步量產 瑞銀看好下半年成長加速

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
緯穎Trainium 3初步量產，瑞銀看好下半年成長加速。聯合報系資料照
緯穎Trainium 3初步量產，瑞銀看好下半年成長加速。聯合報系資料照

ODM大廠緯穎（6669）20日在瑞銀報告支持下，一度強彈近5%，終場收盤價4,685元，上漲65元，漲幅1.41%，成交量1,338張。瑞銀於報告中指出，Trainium 3已於六月開始初步量產，下半年將持續放量，加上年底Helios機櫃開始出貨，下半年成長將持續增速。

瑞銀表示，第2季營收季增1%，主要是受到一般伺服器的記憶體轉為客戶委託代工（consignment）模式影響，導致營收成長幅度下降，但對於毛利率將會有正向影響。

針對下半年，瑞銀指出，在Trainium強勁放量下，加上一般伺服器的需求韌性將具延續性，第3季營收成長幅度有機會回到20%的水準，第4季也將持續成長，並且Trainium營收占比預估將會超過一半。而2027年，瑞銀更是大膽預測成長幅度有望上看七成，因此上修目標價，來到7,000元大關。

緯穎 瑞銀 伺服器

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成熟製程賣壓再起 聯電、世界先進雙雙跌停 29日法說成風向球

台股20日早盤震盪加劇，晶圓代工族群走勢分歧，成熟製程再度成為賣壓重災區。聯電（2303）盤中以130元跌停，跌幅9.72%；世界先進（5347）同步摜至152.5元跌停，跌幅9.76%；力積電（6770）也下跌逾7%，來到64元。相較之下，先進製程龍頭台積電（2330）出現反彈，盤中上漲40元至2,330元，漲幅1.75%。

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