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8月電子期 金融期齊漲
台北股市今天下跌221.57點，收42449.70點。8月電子期收2705點，上漲11.60點，正價差21.65點；8月金融期收3034點，上漲9.40點，逆價差29.44點。
8月電子期以2705點作收，上漲11.60點，成交149口。
電子現貨以2683.35點作收，下跌11.12點；8月電子期貨與現貨相較，正價差21.65點。
8月金融期以3034點作收，上漲9.40點，成交281口。
金融現貨以3063.44點作收，下跌17.45點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差29.44點。實際收盤價以期交所公告為準。
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