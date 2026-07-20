台股上周在美伊戰爭升溫、美國升息疑慮等利空干擾下劇烈震盪，但「第四法人」子彈還沒用完，仍視修正為布局良機，鎖定市值型ETF積極卡位，「國民ETF」元大台灣50（0050）投資人數再創335萬新高，擴大領先第二名台積電（2330）幅度，穩居台股最受青睞的投資標的。

2026-07-20 15:06