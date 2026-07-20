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緯創受瑞銀點讚 上調目標價至225元
ODM大廠緯創（3231）20日因受外資看好，獲大量買盤湧入，股價一度漲逾半根漲停板，終場收盤143.5元，漲幅3.24%，上漲4.5元，成交量放大至51,121張。瑞銀看好AI伺服器強勁程度超出預期，加上網通產品成長，上調下半年成長幅度，並將目標價上修至225元。
瑞銀表示，緯創第2季AI伺服器機櫃出貨量從3,900台攀升至4,300台，強勁成長抵銷筆電衰退幅度，而下半年在新款CPU伺服器以及第4季推出的VR200帶動下，伺服器營收比重有望提升至55%。瑞銀推估，Vera CPU機櫃的新產品導入（NPI）將於第3季末啟動，全年出貨量預計達2-3千台。
而網通產品部分則如公司先前預估一般，今年有望實現十倍成長，成為未來的主要成長動能之一。
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