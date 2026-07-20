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安集雙題材加持 早盤強勢上漲
太陽能模組廠安集（6477）20日早盤無懼大盤疲軟，股價強勢上漲逾7%，一度觸及漲停。安集坐擁軍工與太陽能新制雙題材加持，帶動股價表現強勢。
安集日前宣布正式取得國家中山科學研究院（中科院）智慧輔力外骨骼系統相關專利技術授權，強化國防市場接單競爭力；安集指出，獲得相關技術授權後，將有助於切入軍工設備市場，開啟公司另一波營運高峰。
據悉，安集此次取得授權的智慧輔力外骨骼系統，為中科院近年重點研發成果之一，透過感測器、控制系統及動力模組整合，可協助穿戴者在高負重或高強度作業環境下提升作業效率，降低疲勞與受傷風險。
此外，太陽能屋頂光電新制將在8月1日正式上路，安集因生產太陽能模組，且具備工程、維運等能力，有望同步受惠。
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