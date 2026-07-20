今年業績拚雙位數百分比成長 M31盤中股價攻上漲停

矽智財廠商M31（6643）今日盤中股價帶量衝上漲停，該公司先前提到，先進製程動能明確，2026年業績拚雙位數百分比成長。

M31上半年合併營收為8.16億元，年減7.5%，首季稅後每股淨損1.18元。

在區域市場布局上，M31 展現多軌並進的穩健動能。受惠於龍頭晶圓代工客戶於先進製程平台的新開案，帶動來自晶圓代工客戶的營收占比提升，並推升台灣市場占整體營收比重。該公司預期未來有機會深化與該客戶的合作，進一步切入6奈米以下的新平台。

至於中國市場方面，M31延續自去年下半年以來的回溫趨勢，第1季已取得中國多家知名IC設計公司於SSD、平板裝置AP等應用領域的6奈米以下製程案件，並在其他高階消費性電子產品的IC設計客戶群，持續擴大IP滲透率。

M31在北美市場儘管短期受專案遞延影響，但客戶端針對車用高速網路、影像處理與智慧穿戴，以及行動處理器等先進製程需求依然強勁，前年取得的2奈米專案可望於今年第4季步入量產。

在權利金收入方面，M31強調，隨16奈米以下先進製程逐步進入商轉階段，權利金收入正逐步走向加速軌道，而中國22/28奈米平台的推進，也有助於強化後續中長期權利金基礎。