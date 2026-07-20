成熟製程賣壓再起 聯電、世界先進雙雙跌停 29日法說成風向球

台股20日早盤震盪加劇，晶圓代工族群走勢分歧，成熟製程再度成為賣壓重災區。聯電（2303）盤中以130元跌停，跌幅9.72%；世界先進（5347）同步摜至152.5元跌停，跌幅9.76%；力積電（6770）也下跌逾7%，來到64元。相較之下，先進製程龍頭台積電（2330）出現反彈，盤中上漲40元至2,330元，漲幅1.75%。

成熟製程股前波在漲價、稼動率回升及供需改善題材帶動下快速走高，但隨大盤高檔震盪、資金風險偏好降溫，短線獲利了結賣壓也明顯升高。市場目前重新檢視成熟製程復甦力道，尤其關注下半年消費電子、網通、MCU及電源管理晶片需求能否延續，以及中國大陸晶圓廠持續擴產下，產品價格與產能利用率是否承受壓力。

聯電預計7月29日召開第2季法人說明會，將公布最新財報與第3季營運展望，成為觀察成熟製程景氣的重要風向球。法人先前預期，聯電第2季受惠網通、顯示驅動IC、影像訊號處理器、MCU及電源管理晶片需求回升，整體產能利用率可望提高至約85%；本次法說會市場將進一步聚焦實際稼動率、晶圓出貨、平均售價、漲價效益及下半年訂單能見度。