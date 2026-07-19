全民權證／雙鴻 挑價內外15%

雙鴻（3324）6月營收27.18億元，月減13.4%、年增62.1%；累計上半年營收172.48億元，年增77.3%，創同期新高。法人指出，主要受到客戶GB300平台拉貨動能放緩影響，營收低於市場原先預期。

法人認為，今年雙鴻營運將逐季走升，下半年優於上半年，因將迎來多項水冷專案同步進入放量階段，除NVIDIA Vera Rubin平台相關水冷解決方案外，ASIC伺服器客戶亦將陸續導入液冷架構，帶動水冷需求持續擴大。CDU與DIMM Cold Plate等高附加價值零組件專案下半年逐步放量，有助於優化產品組合並提升獲利能力。權證券商建議，看好雙鴻後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日逾五個月認購權證，參與這波偏多行情。（兆豐證券提供）

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