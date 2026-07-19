快訊

世足賽／冠軍戰撲下11球 阿根廷門神締造神紀錄仍輸球

世足賽／梅西冠軍戰未能破網 姆巴佩連兩屆金靴獎史上第一人

民進黨全代會 卓揆：拒毀憲亂政法案入政院

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／力積電 選逾100天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

力積電（6770）受惠ASP大幅提升，今（2026）年第2季營收季增27%、毛利率躍增至28%，每股稅後純益（EPS）0.76元，均優於市場預期。展望後市，預期DRAM新一輪漲價幅度將達45%、邏輯也於7月調漲10%~15%，挹注下半年營運進一步放量上行。公司亦積極投入3D AI Foundry業務，其中，矽電容已獲Intel EMIB採用並出貨，未來可望搭配Interposer、WoW等同步打造新的成長動能。今年下半年至明年展望將受惠漲價延續持續樂觀。

力積電第2季毛利率由首季10%提升至28%，創近年高點；每股純益0.76元，較去年同期順利轉盈。權證券商建議，看好力積電後市股價表現的投資人，建議利用價內6%以內、可操作100天期以上的商品介入。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證

延伸閱讀

全民權證／勤誠 選逾三個月

全民權證／臻鼎 兩檔展望佳

全民權證／洋基 挑價內外15%

決定下半年台股多空！小童拆解台積電（2330）法說會「三大指標」：表現好還不夠

相關新聞

台指期 上檔壓力沉重

台股上周五（17）日終場重挫2,953點，收在42,671點，寫下台股史上最大收盤跌點；台指期也跳水2,966點至42,725點，正價差為53.73點。期貨商表示，台指期目前5、10日均線、月線紛紛轉為下彎，上檔壓力沉重，短線在重新站回季線，化解空方壓力前，預期維持震盪整理格局。

期貨商論壇／黃金期 分批承接

黃金近期維持在4,000美元附近震盪，仍受美元與美債殖利率維持高檔，這也說明真正決定黃金趨勢的主角仍是美國利率。市場原本擔心通膨復燃將迫使聯準會升息。然6月CPI的意外降溫顯示能源衝擊未演變成全面性通膨，升息壓力減輕，因此，利率高點已經受到約束，美元與實質利率難以持續上行下，金價的下跌空間自然有限。

期貨商論壇／台玻期 伺機布局

台玻（1802）過去以平板玻璃業務聞名，近年則積極切入AI供應鏈，隨AI資料中心、高效能運算（HPC）及高速傳輸需求快速提升，作為PCB與半導體載板關鍵材料的高階玻纖布需求同步升溫，推動台玻由傳統玻璃廠逐步轉型為AI材料供應商。

上銀、鈊象 四檔來電

根據JMTBA統計，日本工具機訂單今（2026）年3~5月分別達1,935億、1,890億及1,770億日圓，年增28%、45%及38%，連續三個月維持高雙位數成長。日本工具機零組件大廠 THK 先前因原物料及能源成本上升，陸續與客戶進行價格調整，上銀也在3月底針對不同產品與區域調漲價格7%~15%，預期漲價效益將自今年第3季起逐步反映，並帶動營收與毛利率改善，全年毛利率有機會維持30%以上。

指數型ETF 活力旺

台股近期陷入高檔區間震盪格局，市場觀望氣氛濃厚，資金布局趨於分歧，法人建議一方面可透過反向ETF掌握避險機會，另一方面也可布局具選股優勢的主動式台股ETF。權證市場中，元大台灣50反1（00632R）及主動統一台股增長（00981A）同步受到市場關注，成為震盪盤勢下的布局策略。

全民權證／雙鴻 挑價內外15%

雙鴻（3324）6月營收27.18億元，月減13.4%、年增62.1%；累計上半年營收172.48億元，年增77.3%，創同期新高。法人指出，主要受到客戶GB300平台拉貨動能放緩影響，營收低於市場原先預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。