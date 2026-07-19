全民權證／力積電 選逾100天

力積電（6770）受惠ASP大幅提升，今（2026）年第2季營收季增27%、毛利率躍增至28%，每股稅後純益（EPS）0.76元，均優於市場預期。展望後市，預期DRAM新一輪漲價幅度將達45%、邏輯也於7月調漲10%~15%，挹注下半年營運進一步放量上行。公司亦積極投入3D AI Foundry業務，其中，矽電容已獲Intel EMIB採用並出貨，未來可望搭配Interposer、WoW等同步打造新的成長動能。今年下半年至明年展望將受惠漲價延續持續樂觀。

力積電第2季毛利率由首季10%提升至28%，創近年高點；每股純益0.76元，較去年同期順利轉盈。權證券商建議，看好力積電後市股價表現的投資人，建議利用價內6%以內、可操作100天期以上的商品介入。（中國信託證券提供）

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