全民權證／樺漢 二檔有看頭

樺漢（6414）受實體AI落地帶動需求，第2季營收創歷史新高，三大事業體同步成長，法人並上修工業物聯網（IIoT）及智慧軟體解決方案全年展望至高度成長，反映實體AI應用加速落地，帶動相關需求升溫，後續營運動能可望延續。

展望第3季，法人表示，樺漢與Kontron完成策略整合後，將聚焦軌道交通、航太國防、Kontron OS及邊緣運算平台等應用。其中，軌道交通業務市占率已突破50%，未來將持續擴大市占。權證發行商建議，看好樺漢後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過四個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）