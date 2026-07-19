指數型ETF 活力旺

台股近期陷入高檔區間震盪格局，市場觀望氣氛濃厚，資金布局趨於分歧，法人建議一方面可透過反向ETF掌握避險機會，另一方面也可布局具選股優勢的主動式台股ETF。權證市場中，元大台灣50反1（00632R）及主動統一台股增長（00981A）同步受到市場關注，成為震盪盤勢下的布局策略。

受到國際科技股回檔影響，電子權值股全面承壓。台積電舉行法說會後，雖然第2季財報亮眼，但市場關注公司預估第3季毛利率未達市場樂觀期待，引發失望情緒，加上近期美國科技股回檔整理、韓國股市去槓桿狀況嚴峻，都使盤勢波動加劇。

法人表示，其中尤以今年以來漲幅較大的科技與AI族群波動幅度尤其明顯。由於過去一年AI題材帶動全球科技股大幅上漲，市場資金高度集中於半導體、伺服器及先進封裝等族群，在估值已明顯提升之際，部分資金選擇獲利了結，進一步放大市場波動。

從產業面來看，此次修正主要集中於AI供應鏈相關族群，包括晶圓代工、ASIC設計、AI伺服器、先進封裝、散熱、高速傳輸及PCB等領域。由於台灣在全球AI產業鏈中扮演關鍵角色，涵蓋晶片製造、伺服器組裝及相關零組件供應，當全球資金降低科技股部位時，台股首當其衝受到影響。

面對這波市場震盪，法人表示，儘管市場短期有雜音，但整體來看，晶圓代工龍頭大幅上修全年展望，同時大舉上修資本支出至600-640億美元，都顯示AI需求非常真實、強勁，客戶訂單能見度相當高。權證發行商建議，看好00632R、00981A等後市具操作空間的投資人，可挑相關認購權證布局。挑選標準，以價內外20%以內、剩餘天數超過四個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。