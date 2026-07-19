上銀、鈊象 四檔來電

根據JMTBA統計，日本工具機訂單今（2026）年3~5月分別達1,935億、1,890億及1,770億日圓，年增28%、45%及38%，連續三個月維持高雙位數成長。日本工具機零組件大廠 THK 先前因原物料及能源成本上升，陸續與客戶進行價格調整，上銀也在3月底針對不同產品與區域調漲價格7%~15%，預期漲價效益將自今年第3季起逐步反映，並帶動營收與毛利率改善，全年毛利率有機會維持30%以上。

上銀（2049）今年營運復甦趨勢明確。受惠AI、半導體與自動化需求支撐，工具機景氣上升循環確立，並在訂單能見度拉長與漲價效益下，帶動全年獲利與毛利率結構改善。長期來看，機器人產品營收占比由2024年7%提升至今年第1季的12%，並切入Dexterity物流機器人、波士頓動力機器狗與人形機器人供應鏈，產品組合由傳統傳動元件延伸至高階機器人關鍵零組件， 預期未來機器人產品占比將提升，有助支撐中長期成長動能與評價 。

鈊象（3293）單月遊戲授權收入提升至逾16億元，今年第3季進入暑假遊戲旺季，且世界盃投注熱潮外溢至其他線上博弈項目，授權收入有望進一步擴張，估今年第3季網路遊戲授權營收年增35%至49.6億元，帶動整體營收年增21.2%至 65.3億元。

權證發行商建議，看好上銀、鈊象兩檔個股後市股價走勢的投資人，可透過權證進行布局。挑選條件則以價內外10％內、距到期日超過三個月等條件為主。