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期貨商論壇／台玻期 伺機布局

經濟日報／ 記者周克威整理

台玻（1802）過去以平板玻璃業務聞名，近年則積極切入AI供應鏈，隨AI資料中心、高效能運算（HPC）及高速傳輸需求快速提升，作為PCB與半導體載板關鍵材料的高階玻纖布需求同步升溫，推動台玻由傳統玻璃廠逐步轉型為AI材料供應商。

法人指出，高階玻纖布出貨動能增強，是帶動營收成長的主要來源，也讓市場對今、明兩年營運維持正向看法。

產品布局，台玻聚焦Low DK與Low CTE高階玻纖布，桃園廠專攻半導體載板使用的Low CTE玻纖布，鹿港廠則生產高頻高速PCB所需的Low DK產品，隨AI 伺服器、高效能運算晶片及高速傳輸需求提升，高階玻纖布技術門檻持續提高。

展望後市，台玻將再投入20億元資本支出擴充Low DK與Low CTE產能，預期相關產品供需緊張狀況將延續至2027年。在AI資料中心與生成式AI帶動下，高階基板與載板需求持續成長，法人預估第4季玻纖布營收占比有望達52%，首度超越傳統玻璃業務，投資人可透過台玻期貨布局。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台玻 半導體 伺服器

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