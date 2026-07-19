和運租車最快8月掛牌 法人看好「租車＋中古車」雙引擎成長

和泰集團旗下移動服務旗艦和運租車（7855）最快將於8月掛牌上市，每股承銷價暫定42元。法人指出，和運租車穩居國內租車市場龍頭，並建立完整的中古車流通生態圈，在「租車事業」與「中古車事業」雙引擎帶動下，兼具成長與穩定配息潛力，有望成為資本市場關注的新標的。

和運租車日前舉辦上市前法人說明會，吸引眾多法人機構出席。法人普遍認為，以42元承銷價來看具有投資吸引力，加上公司已建構從新車租賃、保修管理到中古車流通的「車輛全生命週期」價值鏈，長期營運前景值得期待。

法人分析，和運未來成長動能主要來自三大方向。首先，長租車隊規模已突破4萬輛，市占率約30%，連續24年穩居台灣長租市場第一，穩定的長租合約可持續挹注現金流；其次，公司已建立涵蓋長租、短租、中古車流通及保修服務的完整生態圈，有效提升車輛全生命週期價值；第三，公司已啟動「和運4.0」策略，積極布局個人長租市場、AI智慧應用及海外市場，為未來營運增添新動能。

和運租車董事長劉源森表示，公司成立至今已邁入第27年，始終秉持「顧客為先、專業為本」的核心理念。此次由興櫃轉上市，不僅是公司發展的重要里程碑，也是邁向國際化及擴大智慧移動生態圈布局的重要一步。

他指出，未來將持續深化與全球知名租車集團Enterprise Mobility的合作，整合國際資源，並以「AI × 綠能」為雙核心發展方向，持續提升營運效率與服務品質，為客戶及股東創造長期穩健價值。

在財務表現方面，法人指出，儘管近年面臨升息及全球景氣變化等挑戰，和運租車憑藉完善的資產管理能力及成熟的中古車流通平台，仍維持穩健獲利能力。

和運目前申請上市資本額約19.25億元，2023年至2025年稅前純益分別為14.73億元、12.62億元及11.44億元，每股稅後純益（EPS）分別為5.92元、5.14元及4.61元；2026年第一季稅前純益3.4億元，每股稅後純益（EPS）1.30元，營運表現維持穩健。

法人指出，和運租車最大的競爭優勢，在於建立完整的三大核心業務護城河。

其中，長期租車業務是公司最穩定的獲利來源，目前長租車隊已達4萬輛，企業客戶租約多為三年期，並提供保養、保險、代步車等一站式車輛管理服務，形成穩定且具韌性的現金流。

在短租及智慧移動方面，旗下共享汽車品牌iRent會員數已突破200萬人，並持續串聯高鐵站、機場等重要交通節點，打造更完整的智慧移動服務網絡，提升會員黏著度。

此外，中古車事業則透過HAA勁拍中心、HOT大聯盟及abc好車網等平台，建構完整的中古車流通體系，並導入AI車輛辨識及大數據分析技術，提高車況檢測效率與交易透明度，讓車輛在全生命週期持續創造更高價值。

法人認為，在長租車穩定現金流、iRent持續擴大智慧移動布局，以及中古車平台提升資產周轉效率等三大業務支撐下，和運租車兼具成長性與防禦性，加上未來持續布局AI及海外市場，長期營運表現值得期待。