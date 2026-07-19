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樺漢第2季營收創新高 法人看第3季營運持續增溫

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

樺漢（6414）公布6月營收176.6億元，月增13.4%、年增57%，單季營收創歷史新高，其中工業物聯網業務受惠於全球零售與金融智慧化需求回升，另智慧工廠及軟體接雙位數成長，三項事業體皆穩定成長。

法人機構表示，樺漢第2季營收季增28.8%、年增37.8%，預估因產品組合及規模經濟，毛利率季年雙增至22.5%，營利率8.2%，稅後淨利12.25億元，季增62.9%、年增116.8%，每股獲利（EPS）為8.3元。

展望第3季營運，樺漢與Kontron策略整合後，將聚焦於軌道交通、航太國防、Kontron OS及邊緣裝置的運算平台應用，其中，軌道交通市占率超過50%，計畫持續拓展市占、並將產品打入亞太地區，整體市場潛在成長空間仍相當大。在三大事業體持續成長下，法人預估單季營收488.7億元，季增2.2%、年增45.4%，毛利率22.3%，營利率7.9%，稅後淨利12.2億元，季增0.2%、年增29.1%，EPS為8.4元。

樺漢 營收 國防

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