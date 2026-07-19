樺漢第2季營收創新高 法人看第3季營運持續增溫

在美伊戰爭升溫疊加美國重啟升息擔憂、韓國去槓桿回檔等影響下，台股7月下跌7.4%，同期間的被動式台股高息ETF展現抗跌力道，22檔全數打敗大盤，其中，元大台灣高息低波（00713）更是展現低波動特性，甚至逆勢上漲。

2026-07-19 02:23