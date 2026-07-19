捷敏自結5月稅後純益0.91億元、年增213.79% 每股純益0.71元

功率半導體封測廠捷敏-KY（6525）日前自結今年5月稅後純益為9,100萬元，年成長213.79%，單月獲利已達首季約四成的水準，每股純益0.71元。展望後市，法人預期，公司今年營收有機會逐季走高、達雙位數年增，獲利同步創高可期。

捷敏-KY主要提供高、低電壓半功率金氧場效電晶體、絕緣柵雙極型電晶體、二極體等專業封裝測試服務，客戶群涵蓋強茂、台半、德微、富鼎等台廠及歐美IDM廠。

法人認為，受惠資料中心伺服器等相關功率元件訂單需求強勁及傳統季節性備貨旺季來臨，目前公司產能利用率約有八成的水準，加上封測產能吃緊、IDM大廠擴大委外釋單，在報價上也更具優勢，看好捷敏-KY今年下半年營收將優於上半年，全年挑戰雙位數年增、創新高的成績單。