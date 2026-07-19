快訊

美伊停火破裂！美國務院急發全球警示：伊朗攻擊目標不限中東

每天吃5份蔬果還不夠？研究：多數人仍缺這種護心營養素

盧秀燕：中央政府手忙腳亂還攻擊地方 下周要開縣市長反毒油國是會議

聽新聞
0:00 / 0:00

捷敏自結5月稅後純益0.91億元、年增213.79% 每股純益0.71元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

功率半導體封測捷敏-KY（6525）日前自結今年5月稅後純益為9,100萬元，年成長213.79%，單月獲利已達首季約四成的水準，每股純益0.71元。展望後市，法人預期，公司今年營收有機會逐季走高、達雙位數年增，獲利同步創高可期。

捷敏-KY主要提供高、低電壓半功率金氧場效電晶體、絕緣柵雙極型電晶體、二極體等專業封裝測試服務，客戶群涵蓋強茂、台半、德微、富鼎等台廠及歐美IDM廠。

法人認為，受惠資料中心伺服器等相關功率元件訂單需求強勁及傳統季節性備貨旺季來臨，目前公司產能利用率約有八成的水準，加上封測產能吃緊、IDM大廠擴大委外釋單，在報價上也更具優勢，看好捷敏-KY今年下半年營收將優於上半年，全年挑戰雙位數年增、創新高的成績單。

捷敏 封測 強茂

延伸閱讀

順達第2季每股純益1.35元

仁寶賣台灣大股 賺5,051萬

台積電擴產 中砂、昇陽半添利多 本季營收有望再拚新高

受惠產品續漲、需求強勁 法人大幅上修聯茂獲利預估值六成

相關新聞

高息ETF穩穩賺 掌握三指標 法人喊0056、00878等可留意

AI亂流來勢洶洶，在動盪時刻下，正是重新檢視資產配置的好時機，法人認為，穩健屬性的投資人可以從總報酬率、追蹤指數殖利率、收益平準金等三大指標挑高股息ETF，逢低布局復華台灣科技優息、國泰永續高股息、元大高股息等迎戰波動。

台股三訊號撐腰再跌有限 法人估指數在季線月線間盤整

台股17日重摔2,953點後，又傳出Google最新Gemini模型交付進度落後，使17日美股四大指數同步下跌，費城半導體指數下跌1.6%，台積電ADR再跌2.7%，台股本周走勢備受關注。投顧法人表示，台股有AI主流股基本面支撐，加上融資大幅減肥、台指期夜盤反彈877點，本周大盤再跌空間有限，季線到月線盤整機率較大。

台股改寫史上最大單周跌點 危機入市 千張大戶進場

台股上周大幅拉回2,683點，改寫史上最大單周跌點，連帶台股ETF也呈現跌多於漲，不過，千張大戶危機入市，鎖定等元大台灣50（0050）、主動統一台股增長及群益台灣精選高息進場卡位。

台股7月下跌7.4% 高息ETF全數跑贏大盤

在美伊戰爭升溫疊加美國重啟升息擔憂、韓國去槓桿回檔等影響下，台股7月下跌7.4%，同期間的被動式台股高息ETF展現抗跌力道，22檔全數打敗大盤，其中，元大台灣高息低波（00713）更是展現低波動特性，甚至逆勢上漲。

穩懋、亞翔、宇瞻24日法說談展望

穩懋（3105）、亞翔與宇瞻均將於24日召開法人說明會，隨著下半年產業旺季與AI建置需求推進，各家將釋出最新展望。市場焦點除聚焦穩懋光通訊產品驗證進度外，亞翔海外大單的密集認列時程與訂單能見度亦受關注；記憶體模組廠宇瞻對高階工控布局與記憶體供給結構的最新看法也是法說重點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。