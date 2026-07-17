多空交戰 台指期夜盤率先反彈、高低震盪逾800點

台指期夜盤17日開盤時，在美股電子盤跌勢止穩中，以42,700點、上漲96點開出後，雖一度在信心不足賣盤殺出中，指數下殺至42,173點、下跌431點，但在低接買盤進場中，指數又快速翻紅，最高來到43,045點、大漲441點，且在美股走勢平穩中，截至晚間約21點，台指期夜盤指數約在42,806點、上漲202點，高低震盪872點。

17日美股電子盤焦點，在於美股電子盤延續前一日的弱勢表現，在科技巨頭中，Netflix一度大近11%，SpaceX一度跌近4%，英特爾（Intel）、台積電（2330）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）也一度下跌逾2%，加上中東緊張局勢未見緩解跡象中，道瓊電子盤下跌逾300點、那斯達克電子盤大跌逾500點、標普電子盤也下跌近1%，黃金走跌，美元與美10年期公債殖利率走揚，但在相關跌勢已反應在日盤下跌近3,000點跌幅中，台指期夜盤上半場率先翻紅上漲。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,299元、上漲22元附近遊走，電子期上漲0.53%，半導體期上漲0.54%，中型100期貨指數上漲1.01%。

市場專家建議，就技術面來說，17日台股開低走低、收長黑K棒，不但跌破6月26日帶量長黑棒低點44,454，亦失守60日均線，短線支撐恐將下移至6月11日型態低點42,006。7月以來台股在短期均附近反覆震盪過程中，始終無法擴量上攻，終究導致必須透過下殺取量來衝洗籌碼，急跌放量遇型態低點42,006支撐，或將止跌回穩，但上檔壓力仍重，恐難擺脫震盪偏弱走勢。