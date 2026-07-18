奇鋐、貿聯 四檔活跳跳

台股在高檔震盪之際，投資買盤轉向基本面，其中，分析師看好第3季、下半年營運前景的奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）成為市場焦點；權證券商建議，可利用相關認購權證，參與個股走勢。

奇鋐第2季受惠產品組合轉佳，伺服器營收比重拉升至六至七成、水冷零組件生產良率提高及專案進入量產打樣成本降低，市場預期單季毛利率將跳升至32%，且隨費用率下降，營益率提高至26.8%，且後續季度隨著伺服器比重增加，及CSP客戶ASIC專案開始量產，獲利率將維持向上趨勢。

市場上修奇鋐第2、3季每股純益（EPS）可望達22.3元、27.3元。2026年、2027年針對水冷零組件及機櫃機殼產能大幅擴產，產能規劃將支持未來公司營收及獲利規模強勁成長。關鍵在於晶片商、CSP客戶持續迭代GPU、ASIC AI伺服器新規格及熱設計功耗推升的趨勢，有利奇鋐維持散熱解決方案設計製造領先地位，優先受惠產業擴張。

貿聯-KY提供涵蓋高速AEC、光通訊、HVDC高壓直流電源等整合解決方案，以及在機櫃層級進行熱、電、機構系統的整合，其競爭優勢明確，供應地位難以被取代。且AI基礎設施升級意味著長期的工業升級周期，同樣的互連技術也支撐著機器人、自動化與智慧製造等新興應用，未來電力+高速傳輸解決方案將有更廣泛的應用。

法人表示，隨單機功耗從Blackwell至Vera Rubin世代，以及在800V HVDC架構下的系統級供應能力，貿聯單機產值持續大幅增長，並透過收購新富生切入康寧光通訊供應鏈，市場預估今年EPS達69.9元、明年增加至111.2元。

看好奇鋐、貿聯-KY後市的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期80天以上的權證入手。