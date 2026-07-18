台塑、南亞 押寶逾90天

台股在高檔震盪之際，投資買盤轉向基本面，其中，分析師看好第3季、下半年營運前景的奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）成為市場焦點；權證券商建議，可利用相關認購權證，參與個股走勢。

2026-07-18 00:42