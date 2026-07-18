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台塑、南亞 押寶逾90天
台塑（1301）、南亞（1303）第3季營收可望優於第2季，近期股價相對抗跌，權證發行商表示，因盤勢波動較大，可挑價內外15%以內、有效天期三個月以上的相關權證操作，避免時間價值流失過快。
台塑今年前六月累計營收892.4億元，年減4%，與去(2025)年同期相比，營收衰退主因美伊戰爭期間中東原料供應受阻，台塑化採取原料折價供應，公司因而調降開工率，加上地緣政治趨緩後客戶採購轉趨保守，銷售量較去年同期減少14.8萬噸，銷售量差減少37.5億元。不過產品平均售價仍較去年同期增加33.7億元，部分抵銷銷量下滑。
展望後市，隨原料價格逐步回落至戰前水準，下游客戶觀望態度將緩解並陸續回補庫存，加上進入石化產品傳統旺季，預期第3季開工率將由第2季約62%回升至76%，帶動營收優於第2季。
南亞前六月累計營收1,522.4億元，年增16%，營收月減主因中東情勢趨緩，使化工、塑膠加工及聚酯產品上半月客戶採購態度轉趨保守，銷售量減少。營收年增主要受惠電子材料受AI算力需求帶動，銷售量與售價同步成長，載板、銅箔基板等高階材料供不應求，產能利用率維持九成以上。
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