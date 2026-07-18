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勤誠 選逾三個月

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

勤誠（8210）受惠ASIC放量、CSP客戶HGX訂單強勁，今年下半年獲利將優於預期。5月來AWS對ASIC伺服器機殼訂單強勁，法人表示，動能將延續。

AWS T3 PDS機櫃今年下半年將開始放量，帶動勤誠本季ASIC伺服器機殼營收季增。CSP客戶強勁需求帶動HGX伺服器營收季增。勤誠斬獲訂單，明(2027)年HGX與GB/VR機殼營收年增25~30%，占營收比重40%；ASIC與機櫃營收將成長更強；今年compute tray市占率已增至約40%，同時供貨switch tray與存儲機櫃，Q4將開始出貨液冷機殼產品 。

權證發行商建議，看好勤誠後市的投資人可透過價內外10%以內、有效天期三個月以上的權證介入。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

勤誠 營收 伺服器

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