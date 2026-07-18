洋基 挑價內外15%

高科技無塵室與機電統包工程大廠洋基工程（6691）營運表現亮眼。受惠於全球AI浪潮與半導體、PCB廠持續擴產，今年營收頻創新高，截至首季在手訂單金額已突破517億元。

法人表示，隨客戶因應地緣政治加速東南亞與美國布局，洋基工程海外市場商機強勁，產業後市展望佳。洋基工程憑藉技術優勢，連續多年賺逾一個股本，今年營運更踩足油門、成長動能無虞；近期股價在基本面與籌碼面支撐下，表現相對大盤抗跌且具反彈動能。

權證發行商建議，看好洋基工程中長期波段行情的投資人，若想參與高價股的漲升行情，可透過資金門檻低的商品參與，可挑價內外15％內、剩餘天數逾90天的認購權證靈活操作。（元大證券提供）

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