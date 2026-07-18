聽新聞
0:00 / 0:00
洋基 挑價內外15%
高科技無塵室與機電統包工程大廠洋基工程（6691）營運表現亮眼。受惠於全球AI浪潮與半導體、PCB廠持續擴產，今年營收頻創新高，截至首季在手訂單金額已突破517億元。
法人表示，隨客戶因應地緣政治加速東南亞與美國布局，洋基工程海外市場商機強勁，產業後市展望佳。洋基工程憑藉技術優勢，連續多年賺逾一個股本，今年營運更踩足油門、成長動能無虞；近期股價在基本面與籌碼面支撐下，表現相對大盤抗跌且具反彈動能。
權證發行商建議，看好洋基工程中長期波段行情的投資人，若想參與高價股的漲升行情，可透過資金門檻低的商品參與，可挑價內外15％內、剩餘天數逾90天的認購權證靈活操作。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。