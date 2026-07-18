臻鼎-KY（4958）第2季受惠於AI伺服器客戶下一世代平台運算板邁入量產，帶動伺服器、光通訊業務維持強勁成長。IC載板方面，BT稼動率維持逾90%表現，預期ABF於前季轉盈下，稼動率提升至80%以上，隨原物料成本價格轉移，IC載板業務亦保持增長趨勢。

市場考量受益高階AI應用業務占比持續攀升，臻鼎Q2毛利率將達22.4%，加上產能持續擴充，調高營業費用預估10.8%至62.5億元，營業淨利季增72.2%至43.1億元，稅後純益預估為24.9億元，季增75%，每股純益2.3元，營運將逐季加速走揚。

權證券商建議，看好臻鼎-KY後市的投資人，可利用價內外5%以內、有效天期三個月以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）