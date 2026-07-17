群益期貨推出AI策略生成器 凱衛資訊以MultiCharts技術提供核心支援

隨著 AI 技術快速導入金融市場，量化交易、策略生成與自動化決策已成為智慧金融的重要發展方向。由凱衛資訊與群益貨共同主辦之「群益 AI 策略生成器」官方產品發布會，於 2026 年 7 月 17 日（星期五）在台北遠東香格里拉大飯店隆重登場，展示雙方在 AI 量化交易應用的合作成果。

凱衛資訊董事長王崇旭表示，凱衛資訊代理 MultiCharts 程式交易軟體多年，在策略開發、交易分析與量化交易應用累積豐富實務經驗，近年亦持續投入 AI 技術於程式交易領域的研究與應用，期望透過更直覺的策略生成工具，將交易的主導權還給投資人，讓靈感與實踐之間不再有距離。

群益期貨董事長賈中道指出，此次發表的 AI 策略生成器，是群益期貨布局 AI 發展的重要起點，未來將持續發展更多 AI 相關服務，為投資人提供更多元的智慧交易工具，迎接明年公司成立 30 週年。

本次發布會特別邀請 MultiCharts 程式交易名師莊渝程先生（Qoo 老師）進行分享，透過群益 AI 策略生成器結合 MultiCharts 程式交易軟體 與 Multistrategys 策略市集的應用示範，解析 AI 輔助策略開發、回測驗證與程式交易實務，帶領與會者掌握智慧量化交易的最新發展與應用方向。

凱衛資訊透過此次與群益期貨的合作，展現在程式交易平台導入、系統整合與金融科技應用方面的實務經驗，未來將持續與更多產業夥伴深度交流，以科技賦能金融，協助投資人與法人機構在瞬息萬變的全球市場中，掌握數位轉型新契機。

除了精彩的產品發布會分享外，主辦單位亦推出現場限定回饋。凡完成線上報名並於活動當日親自出席完成報到的與會者，即可獲得 MultiCharts 免費兩個月試用資格，於會後進一步體驗量化交易平台的功能，實際探索策略開發、回測驗證與程式交易的操作流程。