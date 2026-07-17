快訊

LINE免費貼圖精選8款！炎夏「融化柴柴」在這、萬家福「買買買」圖案超Q

陽明交大教授殺連襟…貼錫箔紙與妻住「黑暗宿舍」 醫：加劇身心惡化

阿拉斯加雪橇犬秀神準發球絕技 「背對背精準爆頭」網笑：絕對有練過

聽新聞
0:00 / 0:00

8月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北17日電

台北股市今天下跌2953.71點，收42671.27點。8月電子期收2694.30點，下跌230.70點，逆價差0.17點；8月金融期收3028.80點，下跌51.80點，逆價差52.09點。

8月電子期以2694.30點作收，下跌230.70點，成交187口。9月電子期以2824點作收，下跌108.15點，成交2口。

電子現貨以2694.47點作收，下跌215.47點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差0.17點。

8月金融期以3028.80點作收，下跌51.80點，成交532口。

金融現貨以3080.89點作收，下跌26.23點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差52.09點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 逆價差

延伸閱讀

8月電子期金融期齊跌

7月電子期金融期齊漲

8月台股期指跌366點

7月台股期指漲1040點

相關新聞

8月電子期金融期齊跌

台北股市今天下跌2953.71點，收42671.27點。8月電子期收2694.30點，下跌230.70點，逆價差0.17...

8月台指期跌2966點

台北股市今天終場跌2953.71點，收42671.27點。8月台指期以42725點作收，下跌2966點，與現貨相較，正價...

宏碁資訊6月營收強、下半年續攻AI 午盤股價站波段新高

宏碁集團旗下子公司宏碁資訊（6811）在6月合併營收繳出15.07億元的單月歷史新高成績後，近日股價表現相對強勁，午盤股價上漲超過4％，達到238.5元，維持在波段新高水準。

從跌停到差一檔漲停！昇達科戲劇性走勢強在哪？

低軌衛星與微波通訊元件廠昇達科（3491）昨日受惠收購巨頻登上漲停1,310元，今（17）日受大盤重挫影響，股價一度落入跌停價1,180元，但盤中買盤湧入，股價急拉至1,430元，差一檔漲停，上下振幅逼近兩成。

萬綠叢中一點紅！記憶體股全倒 宇瞻逆勢獨漲「關鍵曝光」

全球半導體股遭遇強烈賣壓，美股費半指數昨夜重挫逾4%，SK海力士ADR暴跌13.7%、美光下挫5.65%，加上日股重挫拖累市場信心，台股記憶體族群17日全面承壓，華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）等個股同步走弱。不過，記憶體模組廠宇瞻（8271）受惠AI新產品題材發酵，盤中逆勢上漲、最高來到205.5元，成為族群中唯一逆勢突圍的抗跌猛將。

全民權證／南茂 押價內外5%

南茂（8150）昨（16）日受惠記憶體業務下半年營運動能持續增強，激勵股價開高走高，盤中一度亮燈漲停，午盤後漲停打開，終場仍大漲7.4%、收122.5元，創歷史收盤新高紀錄，表現相當強勢亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。