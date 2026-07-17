8月電子期金融期齊跌

宏碁集團旗下子公司宏碁資訊（6811）在6月合併營收繳出15.07億元的單月歷史新高成績後，近日股價表現相對強勁，午盤股價上漲超過4％，達到238.5元，維持在波段新高水準。

2026-07-17 13:21