宏碁資訊6月營收強、下半年續攻AI 午盤股價站波段新高

宏碁集團旗下子公司宏碁資訊（6811）在6月合併營收繳出15.07億元的單月歷史新高成績後，近日股價表現相對強勁，午盤股價上漲超過4％，達到238.5元，維持在波段新高水準。

宏碁資訊公告6月營收15.07億元、月增162％，相較去年同期增加6.6％，推動第2季合併營收營收季增0.3％至29.67億元、年增17.6％，創下單季新高。

展望下半年，宏碁資訊表示，隨著全球企業AI投資持續升溫，市場需求正由生成式AI生產力工具進一步邁向代理式AI（Agentic AI）應用。宏碁資訊將持續深化AI Service Provider（AI服務商）定位，積極投入企業級AI應用、雲端平台、資訊安全及數據治理等關鍵領域布局，協助企業建構更具營運韌性的數位發展基礎，掌握AI時代新商機。