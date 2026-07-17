聽新聞
0:00 / 0:00
宏碁資訊6月營收強、下半年續攻AI 午盤股價站波段新高
宏碁集團旗下子公司宏碁資訊（6811）在6月合併營收繳出15.07億元的單月歷史新高成績後，近日股價表現相對強勁，午盤股價上漲超過4％，達到238.5元，維持在波段新高水準。
宏碁資訊公告6月營收15.07億元、月增162％，相較去年同期增加6.6％，推動第2季合併營收營收季增0.3％至29.67億元、年增17.6％，創下單季新高。
展望下半年，宏碁資訊表示，隨著全球企業AI投資持續升溫，市場需求正由生成式AI生產力工具進一步邁向代理式AI（Agentic AI）應用。宏碁資訊將持續深化AI Service Provider（AI服務商）定位，積極投入企業級AI應用、雲端平台、資訊安全及數據治理等關鍵領域布局，協助企業建構更具營運韌性的數位發展基礎，掌握AI時代新商機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。