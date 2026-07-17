受惠產品續漲、需求強勁 法人大幅上修聯茂獲利預估值六成

聯茂（6213）第2季財報可望創高，繳出亮麗成績單，法人指出，隨下半年漲價格局不變，加上通用伺服器需求來自代理AI驅動明顯提升，成本完全轉稼可期，除大幅上修獲利預估值六成，並提高目標價。

投顧法人分析，聯茂第2季營收115.3億元，創下單季新高，表現符合預期，受惠產品價格調漲且平均漲幅20%以上，將帶動毛利率大幅改善至20%以上，單季獲利可望同步締造新猷。

展望下半年，短期E-glass材料緊缺狀況不變，來自成本推升及通用伺服器需求成長強勁，法人預期，產品價格持續調漲格局不變，推估季漲幅達10%至15%，稼動率受限料源約維持70%至75%，聯茂第3季營收可望持續季增近兩成，獲利表現更佳。

除上游材料緊缺外，銅箔基板端擴產也受限，法人表示，關鍵設備上膠機交期拉長為1.5至2年，最新交機期要到2028年，聯茂目前產能540萬張，年底泰國廠一廠二期30萬開出後可增至570萬張，2028年已規畫泰國60萬張，屆時總產能達630萬張。